Birleşme ve satın alma işlemleri 2019 yılındaki seviyeleri korudu - Son Dakika

Birleşme ve satın alma işlemleri 2019 yılındaki seviyeleri korudu

06.01.2021 15:01
Birleşme ve satın alma işlemleri 2019 yılındaki seviyeleri korudu, System.String[]

2020 yılında küresel salgın ve ekonomik şartlara rağmen birleşme ve satın alma işlemleri adet olarak 2019 yılındaki seviyeleri korurken, toplam işlem hacmi Türkiye Varlık Fonu'nun işlemleriyle bu yıl ciddi bir oranda arttı.

2020 yılında küresel salgın ve ekonomik şartlara rağmen birleşme ve satın alma işlemleri adet olarak 2019 yılındaki seviyeleri korurken, toplam işlem hacmi Türkiye Varlık Fonu'nun işlemleriyle bu yıl ciddi bir oranda arttı.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl hazırladığı ve bu yıl 19.'sunu yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2020 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde 2019'a kıyasla işlem hacminde önemli bir oranda düşüş gerçekleşti. T

ürkiye'de işlem adedi geçtiğimiz yıl ile aynı seviyede oluşurken, toplam işlem hacminde ise ciddi bir artış meydana geldi. Rapora göre, işlem değeri açıklanan 89 birleşme ve satın alma işleminin toplam değeri, 2019 yılına göre yüzde 153 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı.

Değeri açıklanmamış 120 işlem de dahil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. Toplam işlem büyüklüğündeki artışı, Türkiye Varlık Fonu'nun işlemleri ile başta Peak Games işlemi olmak üzere, bilişim sektöründeki işlemlere bağlayan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, işlem adedinin COVID-19 salgınına rağmen geçtiğimiz yıla paralel seyretmesine dikkat çekerek, yerli yatırımcıların önceki yıllarda olduğu gibi toplam adet içerisindeki ağırlığını koruduğuna işaret etti.

Rapora göre, salgın ortamının yavaşlaması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2021'in işlem hacmi ve adedi açısından 2020 yılına kıyasla daha aktif bir yıl olması bekleniyor.

(İHA)

Varlık Fonu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Birleşme ve satın alma işlemleri 2019 yılındaki seviyeleri korudu - Son Dakika Ekonomi


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