Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Bölüm Başkanı Hande Şenova, alanında planlamanın önemini Wise TV'ye anlattı. Şenova, finansman ve finansman alternatiflerinin önemine dikkat çekti.



Şenova, şirket satın almaları ve birleşmeleri, önceden planlandığında daha verimli ve sürdürülebilir bir ortaklık gerçekleşeceğini ifade etti.