Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?
1 saat önce
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Bölüm Başkanı Hande Şenova, alanında planlamanın önemini Wise TV'ye anlattı.
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Bölüm Başkanı Hande Şenova, alanında planlamanın önemini Wise TV'ye anlattı. Şenova, finansman ve finansman alternatiflerinin önemine dikkat çekti.
Şenova, şirket satın almaları ve birleşmeleri, önceden planlandığında daha verimli ve sürdürülebilir bir ortaklık gerçekleşeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32
Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz