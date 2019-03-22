Birleşmede 500 Şube Kapanabilir

BİRLEŞMENİN çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için hükümetin de bu sorunları dikkate almasını istedi.

BİRLEŞMENİN çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için hükümetin de bu sorunları dikkate almasını istedi. Deutsche Bank ile yüzde 15'lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank'ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon Euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak.

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