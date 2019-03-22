Son Dakika Haberleri: Birleşmede 500 Şube Kapanabilir

Birleşmede 500 Şube Kapanabilir

6 dakika önce

BİRLEŞMENİN çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için hükümetin de bu sorunları dikkate almasını istedi.

Birleşmede 500 Şube Kapanabilir, System.String[]
BİRLEŞMENİN çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için hükümetin de bu sorunları dikkate almasını istedi. Deutsche Bank ile yüzde 15'lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank'ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon Euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11 

Deutsche Bank, Commerzbank, Güncel
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