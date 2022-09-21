ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1) - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1)

21.09.2022 19:12
ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1)

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, günün gereksinimlerine binaen Birleşmiş Milletlerin (BM) daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, günün gereksinimlerine binaen Birleşmiş Milletlerin (BM) daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, ABD dahil BM Güvenlik Konseyi üyelerinin olağanüstü durumlar dışında veto haklarını kullanmaması çağrısı yaptı.

Biden, New York'ta devam BM 77. Genel Kurul toplantılarına katılarak bir hitap konuşması yaptı.

Konuşmasının başında Rusya- Ukrayna savaşına değinen Biden, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün nükleer seçenek konusunda yaptığı açıklamaya da işaret ederek, "Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu." eleştirisinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağının altını çizen Biden, "Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti." ifadesini kullandı.

Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" çağrısı

ABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyindeki reform gerekliliklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kurumun (BMGK) daha kapsayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilelim. ABD dahil BMGK üyelerini, BM Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve Konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. ABD, Konseye hem daimi hem de geçici üye sayılarının artırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz."

(Sürecek)

YORUMLAR
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1) - Son Dakika
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