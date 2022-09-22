ABD, BM'den Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı açık mesaj vermesini istedi - Son Dakika
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ABD, BM'den Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı açık mesaj vermesini istedi

22.09.2022 22:01
ABD, BM'den Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı açık mesaj vermesini istedi

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin her üyesini Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaşta nükleer tehditlerini durdurması gerektiği konusunda "açık bir mesaj göndermeye" çağırdı.

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin her üyesini Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaşta nükleer tehditlerini durdurması gerektiği konusunda "açık bir mesaj göndermeye" çağırdı.

???????Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması" başlıklı toplantıda konuştu.

Blinken, Rusya tarafından Ukrayna'da işlendiğini söylediği vahşetleri sıraladı ve benzeri "savaş suçları"nın daha fazlasının gelebileceğini öne sürdü.

Ukrayna'daki savaşın sadece ülkede ve Ukrayna halkında büyük yıkıma yol açmadığını, aynı zamanda Güvenlik Konseyini potansiyel kıtlıklar, iklim değişikliği ve yaygın yoksulluk dahil olmak üzere diğer küresel krizlerden uzaklaştırdığını kaydeden Blinken, Konsey üyelerinden Rusya'ya karşı, özellikle nükleer tehdit konusunda baskıları artırmalarını istedi.

Blinken, "Konseyin her üyesi, bu pervasız nükleer tehditlerin derhal durdurulması gerektiğine dair net bir mesaj göndermeli." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer silah kapasitesine sahip ülkesinin topraklarının tehdit edilmesi halinde, ülkeyi ve halkını savunmak için "elindeki tüm imkanları kesinlikle kullanacağını" duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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