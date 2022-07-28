BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma - Son Dakika
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BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma

28.07.2022 01:15
BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı düzenlenen gösteride 3 Kongolu asker ve sivilin öldürülmesiyle ilgili, Kongolu yetkililerle ortak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı düzenlenen gösteride 3 Kongolu asker ve sivilin öldürülmesiyle ilgili, Kongolu yetkililerle ortak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MONUSCO Özel Temsilci Yardımcısı Khassim Diagne, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına çevrim içi katılarak, 25-26 Temmuz'da BM Misyonuna karşı yapılan saldırıyla ilgili, "Görev üssünde düzenlenen şiddetli bir gösteri sırasında iki Hintli polis ve bir Faslı asker öldürüldü ve bir Mısırlı polis memuru yaralandı." dedi.

Diagne, gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı kapalı devre canlı bağlantıda, "Konunun hızlı bir soruşturmaya ihtiyacı var ve gösteriler esnasında ölümlerin nasıl gerçekleştiğini bulmak için otopsiler yapılmalı ve mermiler incelenmelidir. Kongo'daki yetkililerle ne olduğuna yönelik ortak bir soruşturma yürüteceğiz." diye konuştu.

"Bugün durum nispeten sakin ve şehirde hayat normale dönüyor." diyen Özel Temsilci Yardımcısı, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in Kongolu yetkililerle görüşmek üzere cuma günü bölgeye gideceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı akşamı yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu'nun Butembo kentinde barış güçlerine yönelik saldırıyı kınamıştı.

Kongo'nun başkenti Goma, MONUSCO güçlerine karşı üst üste ikinci gün protestolara tanık olurken, göstericiler, BM misyon güçlerini ülkenin doğusunda artan şiddetin ortasında sivilleri korumamakla suçluyor.

Kongo'daki BM varlığı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor ve Orta Afrika ülkesindeki BM gücü, özellikle ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla yabancı isyancıları takip etmekle görevli yaklaşık 19 bin unsurdan oluşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma - Son Dakika

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