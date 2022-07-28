BM: Göstericiler ve silahlı adamlar Kongo'daki misyonumuzu hedef almaya devam ediyor - Son Dakika
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BM: Göstericiler ve silahlı adamlar Kongo'daki misyonumuzu hedef almaya devam ediyor

28.07.2022 22:48
BM: Göstericiler ve silahlı adamlar Kongo'daki misyonumuzu hedef almaya devam ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) genel merkezinin göstericiler ve silahlı kişilerce hedef alınmaya devam ettiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) genel merkezinin göstericiler ve silahlı kişilerce hedef alınmaya devam ettiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "protestocuların önceki günlere göre azalsa da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerindeki BM barışı koruma üslerini hedef almaya devam ettiğini, durumun kırılganlığını koruduğunu" belirtti.

"Misyonumuz yüksek teyakkuzda ve yerel güvenlik güçleriyle yakın çalışmaya, güven ve sükuneti yeniden tesis etmek için ulusal makamlar, sivil toplum ve diğer topluluklarla birlikte çalışmaya devam ediyor." diyen Haq, protestocuların Kuzey Kivu eyaletindeki kampta bazı araçlara zarar verdiğini, Beni'de BM üssüne molotofkokteyli attıklarını söyledi.

Haq, sosyal medyada da BM misyonuna yönelik tehdit paylaşımlarının yayılmaya devam ettiğini vurgulayarak "Birleşmiş Milletler, göstericilerin öldürüldüğü olayları araştırmak için Kongolu yetkililer ve Kongo halkıyla çalışmaya devam ediyor." dedi.

Kongo Hükümet Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz'dan bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 67'ye yükseldi. Protestocular, MONUSCO güçlerini, ülkenin doğusunda artan şiddetin ortasında sivilleri koruyamamakla eleştiriyor.

Kongo'daki BM varlığı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor ve Orta Afrika ülkesindeki BM gücü, özellikle ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla yabancı isyancıları takip etmekle görevli yaklaşık 19 bin unsurdan oluşuyor.

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Kaynak: AA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, New York, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Göstericiler ve silahlı adamlar Kongo'daki misyonumuzu hedef almaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Göstericiler ve silahlı adamlar Kongo'daki misyonumuzu hedef almaya devam ediyor - Son Dakika
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