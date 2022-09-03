Bathiliy, Senegal'de çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu, Mali ve Orta Afrika dahil olmak üzere, BM'de üst düzey görevler yürüttü.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM Libya Özel Temsilciliğine Senegalli diplomat Bathiliy atandı - Son Dakika

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