Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
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Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı

29.07.2022 03:41
Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, devlet kurumlarını ve diplomatik misyonları korumak için güvenlik servislerinin Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, devlet kurumlarını ve diplomatik misyonları korumak için güvenlik servislerinin Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı.

BM tarafından paylaşılan yazılı açıklamada Guterres, "Tüm güvenlik birimlerinin, barışçıl toplanma ve tüm devlet kurumlarının ve diplomatik misyonların korunmasını sağlama çabalarında Irak hükümetiyle iş birliği yapmasının" önemine değindi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünün her zaman saygı duyulması gereken temel haklar olduğuna dikkati çekiyor." denildi.

Yazılı metinde, "Irak hükümetinin, olaysız toplanmaların gerçekleşebilmesi, tüm devlet kurumları, diplomatik misyonlar ve çalışanlarının korunmasının sağlanabilmesi adına ortaya koyduğu çabaları, tüm güvenlik kurumları tarafından insan haklarına saygı sınırları içerisinde kalmak koşuluyla desteklenmeli." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında, BM'nin sürekli olarak Irak'taki gösterilerin barışçıl olması ve güvenlik güçlerinin temkinli davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Irak'taki protestolar

Irak'ta siyasi güçler arasındaki farklılıklar nedeniyle 10 Ekim 2021'de yapılan erken milletvekili seçimlerinden bu yana yeni hükümet kurulamamış, 25 Temmuz'da Şii koalisyonu, 8 aydan uzun zamandan beri süren krizi sona erdirmek için yeni bir adım olarak 52 yaşındaki Sudani'yi başbakan adayı olarak işaret etmişti.

Sadr Hareketi yanlısı göstericiler, 27 Temmuz'da başkent Bağdat'ta Sudani'nin adaylığını protesto için hükümet binalarının bulunduğu güvenlikli alan olarak bilinen Yeşil Bölge'nin önünde toplanmıştı.

Kalabalık, bölgenin çevresindeki beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmış, bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını basmıştı.

Bağdat'ta sükunet henüz sağlanabilmiş değilken Şii lider Sadr yanlılarının cumartesi günü Mecliste oturum düzenlenmesi halinde yine protestolar düzenleyeceği belirtiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı - Son Dakika

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