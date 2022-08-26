BM'den Etiyopya'da taraflara "çatışmaya son vermeleri" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya hükümet güçleri ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve TPLF lideri Debretsion Gebremichael ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde "etkili siyasi diyaloğu yeniden başlatmak için koşulların oluşturulması" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Ülkede artan şiddet olaylarından son derece endişe duyulduğunu kaydeden Guterres, taraflar arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

TPLF yetkililerince 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde bir yıl içinde ilk kez "büyük ölçekli" bir saldırı başlattığını iddia edilirken, hükümet ilk önce Tigray güçlerinin saldırdığını belirtiyor.

BM, dün TPLF güçlerinin, Dünya Gıda Programının (WFP) depolarından 570 bin litre yakıt çaldığını duyurmuştu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

Etiyopya Hava Kuvvetleri, bugün TPLF Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.