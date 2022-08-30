BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric , yaptığı açıklamada, Pakistan'daki selden etkilenen milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun karşı karşıya olduğu trajik duruma değinirken, Guterres'in "gelecek hafta ülkeye dayanışma ziyareti" düzenleyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Guterres, selden etkilenen Pakistan'a 'dayanışma ziyareti' düzenleyecek - Son Dakika

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