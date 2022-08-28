BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

28.08.2022 04:27
BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalara son verilmesi ve diyalog yoluna başvurulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalara son verilmesi ve diyalog yoluna başvurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Trablus'ta sivil ölümlere ve sivil yapıların yok edilmesine yol açan son çatışmaları endişe ile takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Guterres'in çatışmalarda ateş kesilmesi çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, "Guterres, Libyalı taraflara mevcut siyasi sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir diyalog kurulması ve farklılıklarının çözümü için zor kullanmamaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca Guterres, tarafları sivilleri korumaya ve tansiyonu artıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım almaktan kaçınmaya davet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM'nin Libyalı taraflara siyasi çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Ne olmuştu?

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı - Son Dakika

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