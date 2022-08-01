Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü - Son Dakika
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Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü

01.08.2022 17:57
Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin ayrılmasına ilişkin, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin ayrılmasına ilişkin, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketi için memnuniyetini dile getirdi.

Guterres, "Bu ticari gemi Razoni kıt olan iki malla yüklü: Mısır ve umut. Ailelerini beslemeleri Ukrayna limanlarının sorunsuz çalışmasına bağlı olan dünya çapında milyonlarca insan için umut. Geminin ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur." ifadelerini kullandı.

Tahıl gemisinin yola çıkmasının geçen hafta İstanbul'da BM himayesinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den temsilcilerle kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısı olduğunu vurgulayan Guterres, "Taraflar, BM ve Türkiye'nin desteğiyle bu dönüm noktasına ulaşmak için yorulmadan çalıştılar." dedi.

Genel Sekreter, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım. Bugün Odessa'da tanık olduklarımız önemli bir başlangıç noktasıdır." şeklinde konuştu.

Bu çabaların küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getireceğine işaret eden Guterres, kıtlığın eşiğindeki insanların hayatta kalabilmek için bu anlaşmalara ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

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Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü BM Genel Sekreteri Guterres: '(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için... BM Genel Sekreteri Guterres: '(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için... BM Genel Sekreteri Guterres: '(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için... BM Genel Sekreteri Guterres: '(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için...
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Münir Karaloğlu, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü - Son Dakika

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