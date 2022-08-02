BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

02.08.2022 02:38
BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres'in 4 Ağustos'ta Japonya'yi ziyaret edeceği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres'in 4 Ağustos'ta Japonya'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya'ya gideceği ifade edildi.

Guterres'in, Hiroşima'daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.

Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hiroşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek - Son Dakika

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