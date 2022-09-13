BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor - Son Dakika
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BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor

13.09.2022 18:36
BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Abdulla, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yapılmasını sağlayan anlaşmanın 120 gün için imzalandığını, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile bu anlaşmayı uzatmayı umut ettiklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Abdulla, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yapılmasını sağlayan anlaşmanın 120 gün için imzalandığını, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile bu anlaşmayı uzatmayı umut ettiklerini söyledi.

Amir Abdulla, düzenlediği basın toplantısında, anlaşma sayesinde Ukrayna'dan şimdiye kadar 3 milyon tona yakın tahıl taşıyan 120 geminin çıktığını belirtti.

Küresel tahıl fiyatlarında düşüşün görüldüğüne dikkati çeken Abdulla, tahıl ihracatının gerçekleşmesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Abdulla, "Bu 120 gün süreli bir anlaşma... BM ve diğer taraflar olarak anlaşmanın devam etmesi için uğraşıyoruz. Türkiye'den anlaşmanın 120 gün sonra da devam etmesini destekleyeceklerine dair çok güçlü mesajlar aldık. Onların nüfuzu ve BM'nin arabuluculuk çabaları ile bunun sorun olmayacağını umuyoruz." dedi.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor - Son Dakika

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