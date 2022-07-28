BM'den, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için müzakere çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore liderinin tehditleri sonrasında, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için müzakere çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, çatışmalarda "ölümcül silahların" kullanılmasıyla ilgili söylemlere karşı olduğunu vurgulayarak, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için yeniden müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Haq, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Seul yönetimine yönelik tehditlerini hatırlatarak, "Ölümcül silahların kullanımına ilişkin her türlü düşmanca söylemin karşısındayız. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılması çağrımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kore Savaşı'nın bitişinin 69. yılı anma töreninde yaptığı savaş gazilerine hitaben konuşmasında, nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir "intihar eylemi" olduğuna işaret etmişti.

Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullanmıştı.

Kore Yarımadası, Haziran 1950'den bu yana dünyanın çözülmemiş en uzun ihtilaflarından biri olmaya devam ediyor. İki ülke arasında 1953'te ateşkes yapılsa da iki taraf arasındaki savaş hiçbir zaman resmi olarak sona ermedi.