BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu - Son Dakika
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BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu

27.07.2022 22:42
BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızlı çalışmasının "Türkiye'nin sağladığı değerli destek sayesinde mümkün olduğunu" bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızlı çalışmasının " Türkiye'nin sağladığı değerli destek sayesinde mümkün olduğunu" bildirdi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Karadeniz hububat girişiminin uygulanmasını kolaylaştırmak ve Ukrayna'dan tahıl ve ilgili gıda maddelerini ihraç etmek amacıyla Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bugün İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin resmi olarak açıldığını hatırlattı.

Haq, "İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, bu adımı memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin taraflara sağladığı değerli destek sayesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni etkinleştirmeye yardımcı olacak fiziksel bir platformla Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla açılmasının mümkün olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerini atama ve onları anlaşmanın uygulanması için doğrudan ve ortaklık içinde birlikte çalışmaya hızlı şekilde" göndermesinin, söz konusu merkezin faaliyete geçmesine ayrıca katkı sağladığını vurgulayan Haq, "BM Ortak Koordinasyon Komitesi geçici temsilcisi Frederick J. Kenny Jr.'ın da anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak adına sahada BM'nin çabalarına öncülük ettiğine" değindi.

Haq, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin Ukrayna'nın üç büyük limanından ticari gıda maddeleri ve gübrelerin gemilerle güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacağını söyledi.

Merkezin ticari gemilerin hareketini izleyeceğinin altını çizen Haq, ayrıca ticari dökme tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına odaklanacağını ve Ukrayna limanlarından gelen malların yerinde izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul 13 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın taşınmasını görüşmek üzere askeri bir toplantıya ev sahipliği yapmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının İstanbul'da ilgili tarafların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bu sabah İstanbul'da, Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu - Son Dakika

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