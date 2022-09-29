BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da düzenlenen referandumlar nedeniyle Rusya'yı kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da düzenlenen referandumlar nedeniyle Rusya'yı kınadı

29.09.2022 20:40
BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da düzenlenen referandumlar nedeniyle Rusya'yı kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların "hiçbir yasal değeri" olmadığını söyleyerek "bu bölgelerin ilhakına yönelik karar" dolayısıyla Rusya'yı kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumların "hiçbir yasal değeri" olmadığını söyleyerek "bu bölgelerin ilhakına yönelik karar" dolayısıyla Rusya'yı kınadı.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri yok ve kınanmayı hak ediyor." dedi.

Kararın kabul edilemez olduğunun altını çizen Guterres, "Karar, uluslararası toplumun savunduğu her şeye karşı duruyor. Bu tehlikeli bir gerginlik tırmanışı. Modern dünyada yeri olmayan bir karar. Kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Guterrres, bir devletin topraklarının diğer bir devlet tarafından tehdit veya güç kullanımı yoluyla herhangi bir şekilde ilhak edilmesinin, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinden biri olan Rusya'yı, BM Sözleşmesi'ne saygı duymaya davet eden Guterres, Moskova'ya karardan geri adım atma çağrısı yaptı.

Rusya'nın atacağı olası daha ileri bir adımın barış umutlarını daha da tehlikeye atacağına işaret eden Guterres, kararın gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Guterres, Rusya'nın bu hamlelerinin, Ukrayna ve diğer yerlere yönelik hayat kurtaran yardımların yapılmasını engelleyeceğini ifade etti.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

YORUMLAR
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AB, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadığını açıkladı AB, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadığını açıkladı BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı' BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da düzenlenen referandumlar nedeniyle Rusya'yı kınadı - Son Dakika

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