BMGK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı - Son Dakika
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BMGK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı

28.07.2022 01:54
BMGK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada Güvenlik Konseyi üyelerinin, "Kongo'daki MONUSCO çalışanlarına karşı düzenlenen, Hindistan ve Fas'tan üç barış gücü askerinin ölümüyle ve yaralanmalarla sonuçlanan son saldırıları şiddetle kınadığı" bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine, Hindistan ve Fas'a, ayrıca BM'ye ve hayatını kaybeden sivillere en derin taziyelerini iletti. Yaralı barış gücü askerlerine ve sivillere acil şifalar diledi." denildi.

"Konsey üyeleri, BM'nin barış güçlerini hedef alan kasıtlı saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizerek Kongo yetkililerini bu saldırıları hızlı bir şekilde soruşturmaya ve failleri adalete teslim etmeye ve Güvenlik Konseyi'nin 2518 (2020) kararına uygun olarak ilgili asker ve polis katkısında bulunan ülkeleri süreç hakkında bilgilendirmeye çağırdılar." ifadesine yer verilen açıklamada, Kongo'daki tüm taraflar, MONUSCO ile tam iş birliğine ve Güvenlik Konseyi'nin 2612 (2021) sayılı kararı ve MONUSCO ile Güçlerin Statüsü Anlaşması'na uygun olarak BM Misyonu'nun görevinin tam ve nesnel şekilde uygulanmasına bağlı kalmaya çağrıldı.

BM personeli ve varlıklarının emniyeti ve güvenliği için birincil sorumluluğun ev sahibi devletlere ait olduğu vurgulanan açıklamada, MONUSCO ile Kongo hükümeti arasındaki angajmanların ve sürekli iletişimin önemine işaret edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz'da BM İstikrar Misyonu'na yönelik saldırılarda iki Hintli polis ve bir Faslı asker öldürülmüş, bir Mısırlı polis yaralanmıştı.

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Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı
Kaynak: AA

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