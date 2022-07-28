BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı

28.07.2022 18:37
BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs adasında 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs adasında 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görevini, 3 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.

"Kıbrıs'taki durum" gündemiyle toplanan BMGK'da, oylama sürecinin ardından Konsey'in dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere'nin hazırladığı karar taslağının Konsey'in tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra "oy birliğiyle" kabul edildiğini duyurdu.

Kabul edilen karar metninde, "27 Ocak'ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz'da dolacak olan Kıbrıs'taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek ocak ayına kadar devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan adanın iki parçasını birleştirmeye yönelik bir planı reddetmişti.

YORUMLAR
500
BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: BMGK, Kıbrıs'taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement