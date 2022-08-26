UNRWA: Yeni insani krizler nedeniyle İsrail-Filistin çatışması öncelik değil

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini???????, siyasi öncelikler, değişen bölgesel dinamikler ve yeni insani krizlerin ortaya çıkması nedeniyle İsrail-Filistin çatışmasının öncelik olmadığını söyledi.

Lazzarini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, " Lübnan, Suriye ve Gazze'deki Filistinli mültecilerin yüzde 80'den fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Suriye'de 11 yıllık çatışmanın ardından en yoksul aileler, artık kira ödeyemedikleri için yıkılan evlerinin enkazı arasında yaşamak için geri dönüyorlar." dedi.

UNRWA'nın bir finansman kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Lazzarini, siyasi ve finansal destek çağrısında bulundu.

Siyasi öncelikler, değişen bölgesel dinamikler ve yeni insani krizlerin ortaya çıkması nedeniyle İsrail-Filistin çatışmasının öncelik olmadığını kaydeden Lazzarini, "UNRWA varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Söz konusu olan şey ne? Yarım milyonu aşkın kız ve erkek çocuğa kaliteli ve ilkeli eğitim. Yaklaşık 2 milyon Filistinli mültecinin sağlık hizmetlerine erişimi ve en yoksul yaklaşık 400 bin kişi için sosyal güvenlik ağı. Yüz binlerce çocuğa psiko-sosyal destek." ifadelerini kullandı.