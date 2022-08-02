Çin'in BM Daimi Temsilcisinden, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisinden, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki

02.08.2022 02:23
Çin'in BM Daimi Temsilcisinden, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi ağustos ayı dönem başkanlığının Çin'e geçmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Zhang, Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD'yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in BM Daimi Temsilcisinden, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki - Son Dakika

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