Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma: "Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor" - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma: "Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor"

22.09.2022 20:14
Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma: "Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor"

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arakanlı Müslümanların krizi, modern zamanların en büyük trajedilerinden biri. Yardım çabalarının yanında Arakanlıların durumunu uluslararası gündemde ilk sıralarda tutmalıyız. Evlerine dönmek, adalet istiyorlar.

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arakanlı Müslümanların krizi, modern zamanların en büyük trajedilerinden biri. Yardım çabalarının yanında Arakanlıların durumunu uluslararası gündemde ilk sıralarda tutmalıyız. Evlerine dönmek, adalet istiyorlar. Onların haklı davalarında yanlarında olmak bizim görevimiz." dedi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların durumunu ele almak için Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın ev sahipliğinde düzenlenen üst düzey katılımlı etkinlikte konuştu.

Arakanlı Müslümanların yarım asırdır temel hak ve ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum maalesef, bu trajediye ilgisini kaybediyor." sözlerini sarf etti.

Bangladeş'in 5 yılı aşkın süredir bir milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak ağır bir yük üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, dünyanın bu yükü paylaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin kendi adına yardım projelerini ve gelir getiren faaliyetleri kapsayan projelerini desteklediğini anlatan Çavuşoğlu, "Cox's Bazar'daki mülteci kampında bulunan sahra hastanemiz günde yaklaşık 1500 kişiye sağlık hizmeti veriyor." bilgisini paylaştı.

Myanmar'daki askeri darbenin, Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu koşulları daha da zorlaştırdığını belirten Çavuşoğlu, Arakanlıların temel haklarını geri kazanmasına destek olmanın, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde Myanmar'a dönüşlerinin öncelik olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Arakanlı Müslümanlar krizi, modern zamanların en büyük trajedilerinden biri. Yardım çabalarının yanında Arakanlı Müslümanların durumunu uluslararası gündemde ilk sıralarda tutmalıyız. Evlerine dönmek ve adalet istiyorlar. Onların haklı davalarında yanlarında olmak bizim görevimiz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma: 'Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma: "Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor" - Son Dakika
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