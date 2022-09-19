Fransa Dışişleri Bakanı: "Rus gübresi ihracatını finansal mekanizmalar mümkün kılıyor" - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı: "Rus gübresi ihracatını finansal mekanizmalar mümkün kılıyor"

19.09.2022 18:56
Fransa Dışişleri Bakanı: "Rus gübresi ihracatını finansal mekanizmalar mümkün kılıyor"

BİRLEŞMİŞ Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus tahılına ve gübresine yönelik hiçbir yaptırım olmadığını, finansal mekanizmaların ihracatı mümkün kıldığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus tahılına ve gübresine yönelik hiçbir yaptırım olmadığını, finansal mekanizmaların ihracatı mümkün kıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Colonna, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Colonna, AA muhabirinin Rusya'dan gübre ihracatının önünde herhangi bir engel olup olmadığı sorusuna, "Rus propagandasını dinlemeyin, gerçeklere bakın. Ne Rus gıda ürünleri ne de gübresine yaptırım uygulanıyor. Finansal mekanizmalar yasal bir şekilde ihracatı mümkün kılıyor." yanıtını verdi.

"İran ile nükleer müzakerelerde fırsat penceresi kapanıyor"

Colonna, İran'a nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için martta bir teklif götürdüklerini ancak Tahran'dan bu teklife hala olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Fırsat penceresi kapanmak üzere. Masada bundan daha iyi bir teklif olmayacak ve karar vermek İran'a kalmış." dedi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı: 'Rus gübresi ihracatını finansal mekanizmalar mümkün kılıyor' - Son Dakika

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