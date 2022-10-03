Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi

03.10.2022 19:24
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Küresel Dünya Habitat Günü etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) İcra Direktörlüğü Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki programın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, belediye başkanları ve çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, misafirperverliğinden dolayı UCLG-MEWA Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve Sharif'e teşekkür ettiği belirtildi.

Başkan Altay, ödülü başkanlığını ve eş başkanlığını yürüttüğü UCLG adına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Belediyeler Birliği yedi kıtada, 240 binden fazla üyesi olan yerel yönetimlerin en güçlü örgütü. BM'de de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin şehirlerimizde uygulanmasıyla ilgili bugüne kadar çok gayret gösterdik bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca salgın döneminde ve iklim değişikliğinde gördük ki yerel yönetimler, merkezi hükümetlerin en önemli paydaşları. Kriz anında birlikte hareket etmemiz bizim için kıymetli ve önemli. Ayrıca bu yıl Habitat'ın da mottosu olan 'Boşluğa Dikkat Et, Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakma' yerel yönetimlerin ve UCLG'nin en önemli önceliklerinden birisi. Böyle bir ödülü almak bizim için çok kıymetli. Tüm UCLG ailesi adına teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a 'BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü' verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a "BM UN-Habitat Onur Parşömeni Ödülü" verildi - Son Dakika
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