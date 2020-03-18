BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri ile sokak mağazaları ve AVM'lerde bulunan mağazalarda satışlar büyük oranda düştü. Ancak mağazalara az da olsa giden müşteriler, çalışanların tedirgin olmasına neden oluyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 384 marka ve Türkiye çapında 70 bin mağazasındaki 400 bine yakın çalışanını korumak için 15 gün mağazaların kapanmasını istedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, 'Biz Birleşmiş Markalar Derneği olarak 384 marka ve Türkiye çapında 70 bin mağazası ve 400 bine yakın çalışanıyla perakende sektörünün markalı en büyük örgütüyüz. Perakende sektörü çalışanları da şu anda sürekli müşterileriyle temas halinde olmaları sebebiyle Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar ve de hocaların yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde sürekli müşterilerle temas halinde kalıyorlar. Bundan dolayı da rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Biz bu sebeple tedbir olarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu teması en aza indirme noktasında perakende satış noktalarımızın devletin belirleyeceği süre zarfında tamamen kapalı olmasının daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız da, gazete manşetleri de böyle söylüyor dedi.

BİR 15 GÜN SABREDELİM

Öncel, 'Bizim çalışanlarımıza ve topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Sadece biz burada satış konuşamayız. ne kadar çok sattık, ne kadar çok aldık diye konuşamayız. Ekonomi olarak hemen yarın, öbür gün biz bunun tedbirlerini alırız. Sonuç itibariyle her şeyden önce sağlık diyoruz. Derneğimizin büyükleri 'ben evdeyken, nasıl çalışanımı gönderirim' diyor. Bugün haberi var Sayın Mustafa Taviloğlu'nun. Pek çoğu aynı görüşte. Biz bu görüşlerimizi de Sayın Bakanlarımıza ilettik. İnşallah bu kapama konusunda bir sabredelim, bir 15 gün sabredelim, inanıyoruz ki biz 15 gün sonra fazlasıyla telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çalışanlarımız çok rahatsız. Bir 15 gün sabır diyoruz ama panik yapmadan sabır diyoruzö diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYİ KOYMAMIZ GEREKİYOR

Sinan Öncel, 'Uzmanların görüşüne göre çok hızlı tedbir almamız gerekiyor ve sıkı tedbir almamız gerekiyor. Bu sıkı tedbirleri hemen almadığımız takdirde bizim muhtemel yaşayacağımız problemin büyüklüğü katlanarak artacak. Şu anda biz eğer bu önlemleri bir an önce almazsak riski büyüteceğiz. O yüzden biz şu anda hemen bu önlemleri almazsak şu anda 10 hasarla atlatacağımız problemi, 100 hasarla atlatmak durumunda kalacağız. O yüzden hemen pazartesi sabaha erken saatlerde bu kararı aldık. Tavsiye kararıdır tabi ki bu, üyelerimize gönderdik. Çünkü sosyal mesafeyi koymamız gerekiyor. Ekonomik tedbirler konusunda benim hükümetimizin, devletimizin alacağı önlemler konusunda asla şüphem yokö şeklinde konuştu.