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Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel'den "maliyetleri düşürecek geçici vergi düzenlemesi" talebi - Son Dakika

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel'den "maliyetleri düşürecek geçici vergi düzenlemesi" talebi

12.07.2021 11:32
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel'den

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Özellikle kritik sektörlerde geçici süreyle de olsa ham madde ve navlun maliyetlerini düşürecek vergi düzenlemelerinin gerektiğine inanıyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Özellikle kritik sektörlerde geçici süreyle de olsa ham madde ve navlun maliyetlerini düşürecek vergi düzenlemelerinin gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen 423 markasını çatısı altında bulunduran BMD, üyeleri arasında yaptığı anketlerle perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

BMD'den, anket sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, haziran ayı anketine göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana sıkıntılı bir dönem geçiren markaların, geçen ay ilk kez rahat bir nefes aldığı belirtildi. Açıklamada, pazar günlerinin kapalı olmasına rağmen markaların önemli bir kısmının haziranda 2019'dan daha fazla ciro elde ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, 2019 cirosunun üstüne çıkma oranının AVM mağazalarında yüzde 69, caddelerde ise yüzde 65 olduğunu belirtti.

AVM ve caddelerde her 5 mağazadan birinin 2019 cirosunun yüzde 150'sine ulaştığının altını çizen Öncel, pazar günlerinin kapalı geçmesine rağmen haziran cirolarında görülen bu artışın markalar ve perakende sektörü için moral olduğunu ifade etti.

Öncel, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelecek turist sayısına paralel olarak önümüzdeki üç ay boyunca alışverişte canlılığın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Burada bir konuyu atlamamalıyız. TÜİK verilerine göre Haziran 2019'dan bugüne kadar TÜFE yüzde 30 arttı. TÜFE'yi hesaba kattığımızda reel olarak henüz 2019 düzeyine ulaşamadığımız görülüyor. Ayrıca cirolar artmakla birlikte markalarımızın adet satışları da 2019'a göre ortalama yüzde 20 geride bulunuyor. Biz her şeye rağmen gelişmelere olumlu tarafından bakmaya ve salgın döneminin hasarını hızla onarmaya odaklanmak istiyoruz. Ancak ham madde, navlun ve enerji maliyetlerindeki artış her geçen gün daha fazla moral bozucu bir noktaya doğru gidiyor. Haziran verilerine göre ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 25 puana çıktı. Mevcut piyasa beklentileri nedeniyle fiyatlara yansıtamadığımız maliyet farkını biz üstlenmek durumunda kalıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Eninde sonunda fiyatlara yansıyacağı için enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek. Bu nedenle özellikle kritik sektörlerde geçici süreyle de olsa ham madde ve navlun maliyetlerini düşürecek vergi düzenlemelerinin gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki önerilerimizi ilgili bakanlıklarımızla da paylaşıyoruz."

Öncel, salgın döneminde e-ticaretin cirolara katkısını da ölçümlediklerini, ankete katılan markaların yüzde 48'inin 2019'a göre e-ticaret cirolarını yüzde 200 arttırdıklarını bildirdi.

Haziran ayı itibarıyla BMD üyesi markaların yaklaşık yarısının toplam cirolarının en az yüzde 15'ini e-ticaretten yaptığını aktaran Öncel, "Bu sonuç bize salgın döneminde e-ticaretteki sıçramanın kalıcı olduğunu gösteriyor. AVM'lerdeki ortak alan giderleri ve yüksek kiralı mağazalardan bir defaya mahsus tazminatsız çıkış konularında da markaların düzenleme beklentisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği, Tüketici fiyat endeksi, Haziran, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel'den 'maliyetleri düşürecek geçici vergi düzenlemesi' talebi - Son Dakika Ekonomi


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