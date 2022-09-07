BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı

07.09.2022 20:40
BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Miletler (BM) tarafından Somali'de düzenlenen toplantıda ülkedeki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Miletler (BM) tarafından Somali'de düzenlenen toplantıda ülkedeki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı yapıldı.

BM Somali Özel Temsilcisi James Swan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklık ve gıda sorununa dikkati çekti.

Swan, "Somali'de gıda krizi ile mücadele için tüm paydaşları acilen ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamaya çağırıyorum." dedi.

Toplantıda ayrıca Somali'deki güvenlik durumu ve silahlı örgütlerle mücadelenin de ele alındığını belirten Swan, ülkedeki gıda krizinden en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini sözlerine ekledi.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

YORUMLAR
500
Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement