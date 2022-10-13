Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na Göre Tek Taraflı Yaptırımlar "İnsan Toplumunun Tümörü" - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na Göre Tek Taraflı Yaptırımlar "İnsan Toplumunun Tümörü"

13.10.2022 22:05
Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na Göre Tek Taraflı Yaptırımlar "İnsan Toplumunun Tümörü"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ekim (Xinhua) -- Tek taraflı zorlayıcı önlemleri "insan toplumunun tümörü" olarak tanımlayan Çinli temsilci, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı devletlerden yasadışı ve mantıksız yaptırımlarına derhal son vermelerini istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ekim (Xinhua) -- Tek taraflı zorlayıcı önlemleri "insan toplumunun tümörü" olarak tanımlayan Çinli temsilci, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı devletlerden yasadışı ve mantıksız yaptırımlarına derhal son vermelerini istedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, bu ülkelerin insan hakları bahanesiyle uyguladığı tek taraflı yaptırımların aslında diğer ülkelerde insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Dai, Birleşmiş Milletler Sözleşmesini Savunan Dostlar Grubu etkinliği sırasında yaptığı konuşmada, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri hakkında, "Tek taraflı zorlayıcı yaptırımlarının neden olduğu sistematik insan hakkı ihlallerinden bu Batılı ülkeler sorumlu tutulmalı ve hesap vermelidir" dedi.

Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten temsilci, bazı ülkelerin bu önlemleri, ilgili ülkenin meşru hükümetini baskı altına almak ve rejim değişikliği için "renkli devrimleri" kışkırtmak için kullanmaya bile kalkıştığının ve bunun da dünya barışı ve istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Dai'ye göre bazı münferit ülkelerin ticaret yasağı uygulamak, finans yatırımlarını bloke etmek ve piyasaya müdahalede bulunmak gibi yaptırım önlemlerini suistimal etmesi uluslararası ekonomik, ticari ve teknolojik işbirliğini bozuyor. Yaptırımların küresel gıda, enerji ve finansal güvenliği tehdit ettiğini belirten Dai, gelişmekte olan ülkeler için geçim zorluklarına yol açtığını ve hatta bazı savunmasız ülkelerde insani felaketler yarattığını söyledi.

Tek taraflı yaptırımların uluslararası ilişkilerin uyum ve istikrarı üzerinde ciddi hasara yol açtığını söyleyen Dai, BM aidat borçlarını ödemek ve ABD'nin New York kentindeki BM toplantılarına katılmak gibi temel gereksinimlerin bile kesintiye uğrayabildiğini belirterek bu tür uygulamaların kınanması gerektiğini söyledi.

Dai, "Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı devletleri, adalete yönelik uluslararası çağrıları adil bir şekilde karşılamaya ve somut eylemlere dayalı gerçek çok taraflılığı uygulayacak şekilde tek taraflı zorlayıcı önlemleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na Göre Tek Taraflı Yaptırımlar 'İnsan Toplumunun Tümörü' - Son Dakika

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