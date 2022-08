Bm: 140'tan Fazla Yardım Görevlisi 2021'de Görevi Başında Öldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada 2021'de 140'tan fazla yardım çalışanının görev başındayken öldürüldüğü, bu rakamın 2013'ten bu yana gerçekleşen en yüksek yardım çalışanı ölümü anlamına geldiği bildirildi. OCHA'nın basın açıklamasında, ölen yardım çalışanlarının ikisi dışında tamamının ulusal personel olduğu, ulusal yardım çalışanlarının sıklıkla bu tip tehlikelerle karşılaştığı belirtildi. Ayrıca geçen yıl boyunca 203 yardım görevlisi yaralandı ve 117 kişi de kaçırıldı. OCHA, BM'nin her yıl bu istatistikleri temin etmek için ortaklaşa çalıştığı sivil toplum kuruluşu Humanitarian Outcomes'tan alınan verilere atıfta bulunarak, bu yıl şimdiye kadar 168 yardım görevlisinin saldırıya uğradığını ve bunlardan 44'ünün hayatını kaybettiğini söyledi. OCHA, her yıl 19 Ağustos'ta kutlanan Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutlamak için Cuma günü bir hafta sürecek bir kampanya başlattı. Kampanya, #ItTakesAVillage teması altında, yardım çalışanlarının aşırı derecede ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmak için kolektif bir çaba içinde nasıl biraraya geldiğine odaklanıyor. Halk, sosyal medyada #ItTakesAVillage'ı takip etmeye, gönderileri paylaşmaya, beğenmeye ve yorum yapmaya, yardıma ihtiyacı olan insanlarla dayanışmaya ve yardımları ulaştırmak için çalışanları her fırsatta takdir etmeye davet edildi. BM acil yardım koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Yardımcısı Martin Griffiths, insani ihtiyaçların tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve yardım çalışanlarının her zamankinden daha tehlikeli ortamlarda çalıştığını belirtti. Açıklamada, "Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutlarken, çoğu zaman tehlikeli koşullarda muhtaç durumdakilere yardım etmek için çalışan tüm insani yardım çalışanlarını takdir ediyor ve görev başında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" denildi.