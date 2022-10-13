Çin, Gelişmiş Ülkeleri Afrika'ya İklim Finansmanı Taahhütlerini Yerine Getirmeye Çağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai Bing, Çarşamba günü bir BM görüşmesinde, gelişmiş ülkeleri Afrika'ya iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin Afrika'da iklim ve güvenlik konusundaki görüşmesinde, iklim değişikliği ile başa çıkması için Afrika'ya yardım etmenin yüksek sesle slogan atmakla değil, taahhütlerin yerine getirilmesi ve Afrika'nın ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgisi olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar ABD doları iklim finansmanı sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Avrupa ülkeleri ayrıca aşırı yoksul Afrika ülkelerine 2025 yılına kadar iklim projelerine iki kat finansal destek sağlama sözü vermişti.

"Verilen sözler göstermelik olamaz ve olmaması gerekir. Ödenmemiş bakiyeler bir an önce kapatılmalıdır" diyen Dai, Afrika ülkelerinin somut sonuçlar üreten çalışmaları yürütmek için gereken fiili fonları alabilmeleri için yeni bir kolektif niceliksel hedef tanımlanması gerektiğini kaydetti.

Dai, uluslararası finans kurumlarının ve iklim finansmanı platformlarının, iklim finansmanının Afrika'ya adil bir şekilde erişilebilmesini sağlamak için finansman eşiğini düşürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dai, son zamanlarda iklim değişikliği meseleleri söz konusu olduğunda, bazı gelişmiş ülkelerdeki tereddüdün ve geri adımların endişe kaynağı olduğunu belirterek, iklim konularında uluslararası eşitlik ve adalet ihtiyacını vurguladı.

Afrika'daki birçok ülke sanayileşmenin erken safhasındayken sosyoekonomik kalkınma ve iklim değişikliğine müdahale gibi ikili bir görevle karşı karşıya. Dai, buna karşılık gelişmiş ülkelerin sanayileşmeyi çoktan başardığını söyledi.

Dai, "Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelerle aynı iklim sorumluluklarını üstlenmelerini istemek, uluslararası eşitlik ve adalete aykırıdır" dedi.

Dai, gelişmiş ülkelerin, Paris Anlaşması'yla belirlenen sıcaklık artışı kontrol hedefine ulaşmak için, Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelere kalkınma alanı sağlamak üzere emisyonları büyük ölçüde azaltmada ve karbon nötrlüğü elde etmek için tarihi önemli ölçüde geriye çekmede öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Dai ayrıca, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasında Afrika'ya verdiği desteğin tutarlı ve her zaman mevcut olduğunu kaydetti.

Çin Eylül ayında, bakanlar düzeyinde Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostları Grubu toplantısı düzenlemiş, burada küresel temiz enerji işbirliği ortaklığını teşvik etmek için bir teklif sunulmuştu. Dai, ilk projeler arasında 19 Afrika ülkesinde iklim değişikliğine müdahale ve yeşil kalkınma konusunda işbirliği projeleri olduğunu sözlerine ekledi.