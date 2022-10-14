Çin'in BM Temsilcisi, Yemen'deki Mevcut Güvenlik Durumunun Devam Ettirilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi, Yemen'deki Mevcut Güvenlik Durumunun Devam Ettirilmesi Çağrısında Bulundu

14.10.2022 13:44
Çin'in BM Temsilcisi, Yemen'deki Mevcut Güvenlik Durumunun Devam Ettirilmesi Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Perşembe günü Yemen'deki görece istikrarlı olan güvenlik durumunun korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Perşembe günü Yemen'deki görece istikrarlı olan güvenlik durumunun korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Geng, altı aylık ateşkesin Yemen'e umut ışığı getirdiğini, Yemen halkının ve uluslararası toplumun ateşkesin uzatılmasını ve genişletilmesini beklediğini, ancak ne yazık ki bu amaca ulaşılamadığını söyledi.

Geng Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Şu an en büyük öncelik gerilimlerin tırmanmasını önlemek ve mevcut nispeten istikrarlı güvenlik durumunu muhafaza etmek" dedi.

Çinli temsilci "Çin, ilgili tarafları Yemen halkının çıkarlarını ön planda tutmaya, itidalli olmaya, sağduyulu davranmaya, tek taraflı her türlü eylemden ve durumu tırmandıracak kışkırtıcı dilden uzak durmaya ve siyasi süreç için yeterli alan bırakmaya davet ediyor," diyerek şunu ekledi: "Bu kritik anda Yemen'deki tüm taraflar iletişimi sürdürmeli ve yanlış hesaplara engel olmalı."

Geng, Yemen meselesini çözmenin tek doğru yolunun diyalog ve istişare olduğuna işaret etti. Güvenlik Konseyi'nin 5 Ekim'de Yemenli tarafları, özellikle de Husileri, Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelere geri dönmeye çağırdığını hatırlatan Geng şöyle devam etti: "Çin, bu isteğin uygulanabileceğini ve ilgili tarafların farklılıklarını uygun bir şekilde çözmek ve erken bir tarihte yeni bir ateşkes anlaşmasına varmak için çaba sarf etmek üzere en kısa zamanda müzakere masasına dönebileceğini umuyor."

Geng, Çin'in, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen konusundaki inisiyatifini desteklediğini ve Yemen'de nüfuz sahibi ülkeleri durumun yatışması, ateşkesin yeniden sağlanması ve siyasi bir çözümün gerçekleşmesi için yapıcı yardımda bulunmaya devam etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Geng, Yemen'deki insani krizin devam ettiğine ve BM insani operasyonlarının ciddi bir şekilde yetersiz finanse edildiğine işaret ederek Yemen'in uluslararası toplumca unutulamayacağını ve Çin'in Yemen'deki BM yardım projeleri için yeterli fonun tahsis edilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilcisi, Yemen'deki Mevcut Güvenlik Durumunun Devam Ettirilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi, Yemen'deki Mevcut Güvenlik Durumunun Devam Ettirilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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