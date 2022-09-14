Bm: Etiyopya'da, Ateşkes Görüşmelerine Rağmen Tigray Bölgesine Yardım Girişleri Engelleniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım görevlileri Salı günü, Etiyopya'nın savaş halindeki Tigray bölgesinde çatışmaların sona ermesi görüşmelerinden uluslararası yardım operasyonlarının yeniden başlaması için yeşil ışık çıkmadığını söyledi. Üç hafta önce çatışmaların yeniden başlamasından bu yana Tigray, Afar ve Amhara'nın bazı bölgelerinde on binlerce kişinin yerinden edildiği bildirildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Addis Ababa ile Tigray'ın başkenti Mekelle arasındaki BM'nin havayoluyla yardım uçuşlarının ve Tigray'a insani yardım konvoylarının askıya alındığını söyledi. Ofis, bu durumun maddi yardım akışı ile insani yardım çalışanlarının rotasyonunu ve insani yardım operasyonları için nakit transferini engellediğini bildirdi. "Biz ve ortaklarımız, sağlık merkezlerine ve hastanelere dondurucu, soğutucu gibi soğuk zincir ekipmanı ile tıbbi malzemeler sağlanması dahil Tigray'da mevcut yardımın dağıtımını sürdürüyoruz" açıklamasında bulunan OCHA, "Ortaklarımız Shire ve Mekelle şehirlerinde de kısa süre önce yerinden edilen 23.000 hane halkı için sığınma kaynaklarını seferber etti" dedi.

Amhara bölgesinde, Kuzey Wollo hattındaki Mersa şehri için kurumlar arası bir ihtiyaç değerlendirmesi yapıldığı ve burada, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan kısa süre önce yerlerinden edilmiş yaklaşık 12.000 kişinin beş okula sığındığı bildirildi. OCHA, BM ile işbirliği yapan kuruluşların gıda ve gıda dışı ürünleri dağıtmaya başlayacaklarını ve şehir için bir mobil sağlık ve beslenme ekibini harekete geçireceklerini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazar günü, bölgesel Tigray hükümetinin çatışmaları derhal durdurmaya ve durumu barışçıl şekilde çözmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgesel hükümetin Afrika Birliği'nin himayesinde bir barış sürecine katılma konusundaki istekliliğinin genel sekreteri cesaretlendirdiği bildirildi. OCHA, Etiyopya'nın doğu ve güney kesimlerinde kuraklığın kötüleştiğini ve bu yılın sonuna kadar 16 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını açıkladı. Şu ana kadar yaklaşık sekiz milyon kişinin gıda, besin takviyesi, tarımsal destek, su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri ile diğer yardımlardan yararlandığı belirtildi.