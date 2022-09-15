Çin'in BM Daimi Temsilcisi, 2030 Gündemi'ni Desteklemek İçin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin İlerletilmesi Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ni desteklemek için Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) ilerletilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın 2030 Gündemi'ni desteklemek için BRI ile ilgili ilerleme raporunun yayınlanması dolayısıyla konuşan Zhang, "Bugün dünyamız birçok zorlukla karşı karşıya. Hem semptomların hem de temel nedenlerin üzerine eğilmek için Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ilerletmeliyiz" dedi ve şöyle devam etti: "BRI, zamanımızın ihtiyaçlarını, halkların beklentilerini ve tüm ülkelerin ortak çıkarlarını karşılıyor."

Kuşak ve Yol işbirliğinin, hiçbir şekilde Çin'in tek kişilik oyunu olmadığını, tüm ortaklar tarafından icra edilen bir senfoni olduğunu belirten Zhang, ortakların aktif katılımının, desteğinin ve katkılarının, BRI'nin sürekli ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu kaydetti. BM Daimi Temsilcisi Çin'in, birlikte tartışmak, birlikte inşa etmek ve faydaları birlikte paylaşmak için tüm ortaklarla birlikte çalışmayı beklediğini ve 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak ve tüm ülkelerin ortak kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak amacıyla BRI'nin yüksek kaliteli gelişimi için çaba gösterdiğini ifade etti. Zhang, "Dünya, 2030 Gündemi'nin uygulanması için zaman çizelgesinde yolun yarısına artık yaklaştı. Ancak ülkeler, özellikle de gelişmekte olanlar hala birden fazla kriz ve zorlukla karşı karşıya. Görünüşe göre ilerleme beklentilerin gerisinde kaldı" dedi.

Kenya'nın Mombasa kentinde, Mombasa-Nairobi Standart Hat Demiryolu için Çinli şirketler tarafından yapılan ilk parti lokomotiflerden birinin yanında şarkı söyleyip dans eden Kenyalılar, 11 Ocak 2017. (Fotoğraf: Sun Ruibo/Xinhua)

BRI'nın, Çin'in 2030 Gündemi'nin uygulanmasına yönelik bilgeliğini ve çözümlerini sunduğunun altını çizen Zhang, BRI'nın, ülkeler arasında politika, altyapı, ticaret, finans ve halklar arası bağlantıyı geliştirmeye kararlı olduğunu da kaydetti. Zhang, İnisiyatif'in vizyonlar, hedefler ve önlemler açısından 2030 Gündemi ile son derece uyumlu olduğunu ve uygulanması için güçlü destek ve ivme sağladığını vurguladı. BRI, küresel ortaklıklar için bir dayanışma yolu sunuyor. İnisiyatif, gerçek çok taraflılığı uygulayan küresel bir kamu yararı işlevi görüyor. Son dokuz yılda Çin, 140'tan fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla 200'den fazla Kuşak ve Yol işbirliği belgesi imzaladı.

Zhang, BRI'nin bağlantı konusunda bir kazan-kazan işbirliği yolu sunduğunu da söyledi. Büyük projelerin hız belirleyici rolünden yararlanan BRI'nın, altyapı inşaatında yeni ilerlemeler kaydetmeye devam ettiğine değinen Zhang, Dünya Bankası verilerine göre BRI altyapı projelerinin, tamamen uygulandığı takdirde, güzergahlar üzerindeki ülkeler arasındaki ticareti yüzde 2,8 ve gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYİH) yüzde 3,4 artırabileceğini belirtti. Zhang, İnisiyatif'in küresel ticarette yüzde 1,7'lik ve küresel GSYİH'de yüzde 2,9'luk bir artış sağlayacağına işaret etti. Zhang, BRI'nın küresel sürdürülebilir kalkınma için bir umut yolu sunduğunu da kaydetti.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Xi'an şehrinde düzenlenen 6. İpek Yolu Uluslararası Fuarı sırasında Özbekistan standında sergilenen özel ürünler hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

İnisiyatif'in her zaman gelişim odaklı olduğunu ve yüksek standartlı, sürdürülebilir ve insan merkezli olmasını sağlamak için tutarlı çabalar gösterildiğini belirten Zhang, Dünya Bankası'nın, BRI'deki altyapı yatırımının dünya çapında 7,6 milyon insanı aşırı yoksulluktan ve 32 milyon insanı orta derecede yoksulluktan çıkarabileceğini tahmin ettiğine dikkat çekti. Tüm tarafların birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde BRI'nın uluslararası işbirliği için en büyük ve en geniş kapsamlı platform haline geldiğini belirten Zhang, Kuşak ve Yol işbirliğine ilişkin imzalanan 200'den fazla belgenin uluslararası toplum tarafından verilen bir güvenoyu olduğunu söyledi. Zhang sözlerini, "Ancak, bazı münferit ülkeler kalkınma işbirliği için girdilerini artırmayı reddetti; Kuşak ve Yol işbirliğini baltalamak için yalanlar üretmeyi ve yaymayı saplantı haline getirdi. Gerçekler, davranışlarının tamamen siyasi amaçlı olduğunu tamamen kanıtladı. Kimsenin çıkarlarına hizmet etmeyen uluslararası işbirliği atmosferini ciddi şekilde zehirlediler" diyerek tamamladı.