BM Genel Sekreteri: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Küresel Hedeflere Ulaşılmasına Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Küresel Hedeflere Ulaşılmasına Yardımcı Oluyor

21.09.2022 18:02
BM Genel Sekreteri: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Küresel Hedeflere Ulaşılmasına Yardımcı Oluyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Salı günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Salı günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, GDI Dostlar Grubu bakanlar toplantısında video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "Bütüncül olarak Küresel Kalkınma İnisiyatifi, ortak zorluklara yanıt verilmesi ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe geçişin hızlandırılması için değerli bir katkıdır" dedi.

Guterres, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in GDI'yı, SDG'lere ulaşmak amacıyla küresel çabaları canlandırmaya yardımcı olması için önerdiğini; o zamandan bu yana bu Dostlar Grubu'nun 60 ülkeye ulaştığını söyledi ve şöyle devam etti: "Şimdiki ve gelecek nesiller ile hepimizin bağlı olduğu gezegenin refahı için SDG'leri tekrar rayına oturtmak amacıyla birlikte çalışalım." BM Genel Sekreteri, "Dünyanın sizin işbirliğinize ve desteğinize ihtiyacı var. Peşi sıra kusursuz kriz fırtınalarıyla karşı karşıyayız: Kovid-19 pandemisinden devam eden tedarik zinciri aksamalarına, hayat pahalılığındaki yıkıcı artışlara ve iklim acil durumuna; sayıları artan yoksul ve açlardan yüz milyonlarca öğrenci için eğitimde aksamalara; kötüleşen eşitsizliklerden artan toplumsal huzursuzluğa kadar..." dedi. BM Genel Sekreteri, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, işleri düzeltmek için bizim yol haritamızdır. Bunları başarmak için dayanışmaya ve yenilenmiş çok taraflılığa ihtiyacımız var. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir toparlanma planlarını uygulamak için daha geniş mali alana ve finansal kaynaklara ihtiyacı var" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Küresel Hedeflere Ulaşılmasına Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Küresel Hedeflere Ulaşılmasına Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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