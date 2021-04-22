Birleşmiş Milletler 2022 yılını Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tüketiminin artması için haftada 2-3 öğün balık tüketimini tavsiye ederken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etti.

Omega-3 zengini olan balık bağışıklık sistemini güçlendirirken, Covid-19'a karşı panzehir olarak gösteriliyor. İhracatını son 20 yılda yaklaşık 18 kat arttıran Türk Su Ürünleri Sektörü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etmesi sonrasında yeni ihracat rekorları kırmak için moral depoladı.

Su ürünleri sektöründe 2020 yılında 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, BM'nin kararının 2023 yılı için ortaya koydukları 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma konusunda motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Su ürünleri sektörünün gıda güvenliği ve beslenmede, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımında oynadığı rolün küresel bir anlayışla ortaya konulacağına işaret eden Kızıltan, "Bu karar aynı zamanda farklı aktörler arasında diyaloğun gelişmesi açısından da çok önemli. Bu karar özellikle küçük ölçekli üreticileri birbirleriyle ortaklık kurmaları ve günlük yaşamlarını şekillendiren politika ve karar alma süreçlerine kendilerini göstermeleri açısından fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Su ürünleri üretimi 1 milyon tona koşuyor

Türk su ürünleri sektörünün 836 bin tonluk üretim rakamına ulaştığı bilgisini veren Kızıltan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su ürünleri sektörümüzün 836 bin tonluk üretiminin içerisinde yetiştiricilik son 20 yılda yaptığı yatırımlarla 373 bin 356 tona ulaştı. Yetiştiriciliğin payının 2025 yılında avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarını geçmesi bekleniyor. Üretimde 1 milyon tona koşuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2022 yılının Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edilmesi Türkiye'nin su ürünleri sektörüne ne kadar doğru bir yatırım yaptığını ortaya koyuyor."

İlk çeyrekte ihracat 304,5 milyon dolar oldu

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 28'lik artışla 247,8 milyon dolardan 304,5 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri sektörünün ihracatı miktar bazında ise 47 bin 505 tondan, 56 bin 475 tona çıktı. Levrek 101 milyon 242 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, 2020 yılının ilk çeyreğindeki 84 milyon dolarlık ihracatını yüzde 20 arttırdı.

Çipura ihracatı 2020 yılı ocak-mart döneminde 71,5 milyon dolar iken, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25'lik artışla 86,6 milyon dolara yükseldi.

Alabalık ihracatı 35 milyon dolar olurken, Türk somonu yüzde 726'lık rekor ihracat artış hızıyla 2,5 milyon dolardan 21 milyon dolara fırladı. Türk su ürünleri sektörü orkinos ihracatından 20,5 milyon dolar döviz elde etti. - İZMİR