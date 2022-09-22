Çin Dışişleri Bakanı Rus Mevkidaşı ile Görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde devam eden BM Gelen Kurulu 77. oturumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile biraraya geldi. Lavrov, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin tam anlamıyla başarılı olmasını diledi ve Çin'in ulusal inşasında yeni ve büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyledi. Lavrov, Rusya'nın iki ülkenin liderlerinin Shanghai İşbirliği Örgütü'nün (SCO) Semerkant zirvesi sırasında vardığı önemli ortak mutabakatları harfiyen yerine getirmek ve ikili pratik işbirliğini sürekli geliştirmek için Çin ile ortak çaba göstermek istediğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin büyük önem taşıdığını ve dünyada barışın, kalkınmanın, eşitliğin ve adaletin teşviki için uluslararası sinerjiyi sağlayacağını kaydeden Lavrov, Rusya'nın bu iki inisiyatifi çok takdir ettiğini ve aktif olarak desteklediğini sözlerine ekledi. Lavrov, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler, SCO ve BRICS de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki koordinasyonu güçlendirmesini umduğunu dile getirdi. Wang ise, iki ülkenin liderlerinin Semerkant'ta önemli bir toplantı yaptığını ve ikili ilişkilerin gelişim yönünü belirleyen yeni ortak mutabakatlara vardığını söyledi. Çin, önemli ortak mutabakatları kapsamlı ve verimli bir şekilde uygulamak için Rusya ile birlikte çalışmayı arzuluyor.

Halen, pandemi durumu şiddetini korumaya devam ediyor ve uluslararası manzarada karmaşık değişiklikler yaşanıyor. Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve sorumlu büyük ülkeler olarak Çin ve Rusya'nın gereken rolleri oynaması gerektiğini söyledi. İki tarafın stratejik işbirliğini derinleştirmesi, yüksek kaliteli uygulamalı işbirliğini ilerletmesi, küresel yönetişimde aktif rol alması, küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması, daha adil bir uluslararası düzeni teşvik etmesi, tek taraflılığa ve güç politikalarına karşı çıkması ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli ülkeler için adaleti sağlaması gerektiğini söyledi. İki taraf Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulundu. Çin'in barış görüşmelerini ilerletmek için tarafsız ve adil bir duruş sergilemeye devam edeceğini kaydeden Wang, Çin'in ilgili tarafların diyalogdan vazgeçmemesini umduğunu ve güvenlik endişelerini barış görüşmeleri yoluyla ele almaya çalışacaklarını söyledi. Rusya'nın konuyla ilgili tutumunu dile getiren Lavrov, güvenliğin bölünmez olduğunu ve Rusya'nın sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye hala istekli olduğunu vurguladı. Her iki taraf Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.