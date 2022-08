Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Egemenliğe ve Toprak Bütünlüğüne Saygı Ortak Güvenliğin Temeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü, tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının ortak güvenliğin temeli olduğunu söyledi. Zhang, BM Antlaşması'nda belirtilen önemli ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin çağdaş uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temeli olduğunu belirtti. "Bu ilke göz ardı edilir ve terk edilirse, tüm uluslararası hukuk sistemi kökünden sarsılır. Dünya orman kanununa geri döner ve ortak güvenlik tamamen ortadan kalkar" diye uyaran Zhang, "Bu nedenle net bir tavır almalı, her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, her bir ülkenin ve tüm ülkelerin halklarının bağımsız olarak seçtiği kalkınma yoluna ve sosyal sisteme saygı göstermeli ve her ülkenin devlet birliği ve ulusal dayanışmasını koruma çabalarına saygı göstermeliyiz" dedi.

"Bu, devletler arası etkileşimlerin altın bir kuralı ve aynı zamanda ortak güvenliği sağlamanın temeli ve çevresidir" diyen Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nin ortak güvenlikle ilgili açık toplantısında açıklamalarda bulundu. Çin'in her zaman diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini, uluslararası hak ve adaleti savunduğunu ve ortak güvenliğin sağlanmasına yönelik küresel çabaları desteklediğini belirten Zhang, Çin'in kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde korumak için tüm önlemleri alacağını da sözlerine ekledi. Zhang, ortak güvenliğin gerçekleştirilmesi için öncül olan ve zamanın ihtiyaçlarını karşılayan bir güvenlik konsepti oluşturmaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Küreselleşme çağında ülkelerin ya birlikte güvenlik içinde ya da birlikte tehlike içinde yaşadıklarının kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Zhang, Soğuk Savaş zihniyetine bağlı kalmanın ve tek taraflılığın, kazananı olmayan oyunlar, blok çatışması ve güç politikaları uygulamanın, yalnızca bir ülkenin kendi uzun vadeli güvenliğini garanti altına almasını zorlaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda krizlerin tırmanmasına ve ortak güvenliğin tersine yol açacağını sözlerine ekledi.

Zhang, istikrarlı bir stratejik güvenlik ortamı yaratma ihtiyacının altını çizdi ve bunun ortak güvenliği sürdürmenin kritik faktörü olduğunu söyledi. Büyük güçler arasındaki sözde stratejik rekabet düşüncesinin yönlendirdiği küresel stratejik güvenlik ortamının bozulmaya devam ettiğine değinen Zhang, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile temsil edilen uluslararası silahsızlanma rejiminin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Zhang, en büyük nükleer cephaneliğe sahip ülkelerin, nükleer silahlarını doğrulanabilir, geri döndürülemez ve yasal olarak bağlayıcı bir şekilde esaslı ve önemli ölçüde daha da azaltarak özel ve birincil sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası toplu güvenlik mekanizmasının özü ve çok taraflı güvenlik sisteminin en yetkili ve meşru organı olduğunu hatırlatan Zhang, Konseyin ortak güvenliğin korunmasında yeri doldurulamaz bir role sahip olduğunu söyledi. Zhang, Çin'in terörizm, iklim değişikliği, siber güvenlik ve biyogüvenlik gibi bölgesel anlaşmazlıklara ve küresel sorunlara ortaklaşa yanıt vermek ve daha güvenli, daha iyi ve daha barışçıl bir dünya inşa etmek için BM'yi temel platform olarak kullanarak diğer tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.