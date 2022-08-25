Bm: Tigray Güçleri, Yardım Dağıtmakta Kullanılacak 570.000 Litre Akaryakıtı Yağmaladı - Son Dakika
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Bm: Tigray Güçleri, Yardım Dağıtmakta Kullanılacak 570.000 Litre Akaryakıtı Yağmaladı

25.08.2022 23:51
Bm: Tigray Güçleri, Yardım Dağıtmakta Kullanılacak 570.000 Litre Akaryakıtı Yağmaladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya'da yeniden alevlenen çatışmalarda Tigray güçlerinin Çarşamba günü BM'den yardım dağıtan kamyonlarda kullanılacak 570.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya'da yeniden alevlenen çatışmalarda Tigray güçlerinin Çarşamba günü BM'den yardım dağıtan kamyonlarda kullanılacak 570.000 litre akaryakıtı yağmalayarak insani yardım çalışmalarını daha da baltaladığını duyurdu. Dujarric, Tigray bölgesinin merkezi Mekelle'de bulunan Dünya Gıda Programı'na ait bir depoya zorla giren Tigray güçlerinin 570.000 litre yakıt içeren 12 tam dolu yakıt tankerine el koyduğunu söyledi.

Dujarric, depoda bulunan ekibin, yağmalamayı önlemekte başarısız olduğunu dile getirdi. Söz konusu yakıt depolarının sadece insani yardım amacıyla, gıda, gübre ve diğer acil durum yardımlarının dağıtılmasında kullanıldığını hatırlatan Dujarric, yakıt kaybının, Etiyopya'nın kuzeyindeki tüm toplulukları destekleyen insani yardım operasyonlarını etkileyeceğini vurguladı. Olağan basın toplantısında konuşan Dujarric, "İnsani yardım malzemelerinin ve insani yardım tesislerinin herhangi bir şekilde yağmalanması ya da el konulmasını kınıyor ve tüm tarafları uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insan yardım personeline, faaliyetlerine, varlıklarına ve malzemelerine saygı göstermeye çağırıyoruz" diye konuştu. Dujarric, "Cephe hattı bölgelerindeki siviller konusunda son derece endişeliyiz ve tüm tarafları, bu kişilerin korunmasını sağlamak üzere uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeye davet ediyoruz" diye ekledi.

Sözcü Dujarric, son 40 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele eden Etiyopya'nın en hafif ifadeyle son derece zor bir insani durumla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yetersiz beslenme düzeylerinin kötüleştiğinin bildirilmesiyle yaklaşık 17 milyon kişiye yardım götürülmesinin hedeflendiğini belirten Dujarric, 3,5 milyondan fazla besi hayvanının da öldüğünü söyledi. Dujarric, önümüzdeki haftalarda ülkenin bazı bölümlerinin sel riskiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini belirterek, 1,7 milyondan fazla kişinin bundan etkileneceğini ve 400.000'den fazla erkek, kadın ve çocuğun yerlerini terk etme riskine maruz kaldığını vurguladı. Sözcü Dujarric, ekim sezonunda çiftçileri desteklemekte kullanılacak 840 ton gübrenin ikinci partisinin Cumartesi günü Tigray'e ulaştığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bm: Tigray Güçleri, Yardım Dağıtmakta Kullanılacak 570.000 Litre Akaryakıtı Yağmaladı - Son Dakika

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