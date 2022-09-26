Çin Dışişleri Bakanı: Çin BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Kararlı Şekilde Desteklemektedir - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Kararlı Şekilde Desteklemektedir

26.09.2022 14:44
Çin Dışişleri Bakanı: Çin BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Kararlı Şekilde Desteklemektedir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve BM'nin uluslararası...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve BM'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı temel rolü kararlı biçimde desteklediğini söyledi. Wang, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi ile yaptığı toplantıda, Birleşmiş Milletler'in çok taraflılığın korunması için ana mekanizma ve en önemli platform olduğunu söyleyerek, Çin'in BM Şartı'nı imzalayan ilk ülke olduğunu ve her zaman gerçek çok taraflılığın uygulanmasını savunduğunu sözlerine ekledi. Wang, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun küresel zorluklarla mücadeledeki önemli rolünün yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'nın çalışmalarını da sıkı bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Bugün dünyanın barış içinde olmadığını kaydeden Wang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni önerdiği ve barış açığını kapatma ve güvenlik ikilemini çözmek için Çin'in sunduğu bir çözüm olan ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik konseptini savunduğunu söyledi. Wang Çin'in, kalkınma sorunlarına odaklanmaya ve BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin gerçekleştirilmesini hızlandırmaya katkısını temsil eden Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni (GDI) de önerdiğini, bunun uluslararası toplumdan olumlu yanıt ve destek aldığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, Çin tarafının Birleşmiş Milletler ile sinerjiyi güçlendirmek, daha fazla kaynağı harekete geçirmek ve daha büyük bir ortak güç oluşturmak istediğini sözlerine ekledi.

Korosi ise, Çin'in çok taraflılığın bir savunucusu ve Birleşmiş Milletler'in önemli bir ortağı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çalışmalarında kilit rol oynadığını söyledi. Korosi, Çin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'nın görevlerini yerine getirmesinde kararlı biçimde destek sunmasını takdir ettiğini ve küresel güçlüklerin birlikte üstesinden gelmek için Çin ile işbirliğini artırmaya devam edeceğini söyledi. Xi tarafından önerilen önemli inisiyatiflerin mevcut sorunlarla başa çıkılmasında daha büyük konsensüs ve etkin tedbirlerin oluşturulmasında bir vizyon ve çözümler sağladığını kaydeden Korosi, iklim değişikliği ile mücadele, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin uygulanmasında Çin ile koordinasyonun güçlendirilmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Wang, sürdürülebilir kalkınmanın insanlığın ortak amacı olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı ayrıca birkaç gün önce Çin'in GDI Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptığını ve GDI'nin uygulanması için yedi adım daha atacağını duyurduğunu belirtti. Çin'in ayrıca Birleşmiş Milletler'e küresel sürdürülebilir kalkınma veri ürünleri sunduğunu kaydeden Wang, Çin tarafının yeşil kalkınma ve küresel su kaynaklarının korunması konularında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlık Ofisi ile iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) başarılı olmasını desteklediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı: Çin BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Kararlı Şekilde Desteklemektedir

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Kararlı Şekilde Desteklemektedir - Son Dakika

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