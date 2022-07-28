BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu Şef Vekili Khassim Diagne, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan müfettişlerin BM barış gücü askerlerinin sivilleri öldürüp öldürmediğini belirleyeceğini söyledi. Khassim Diagne, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında muhabirlere "Silahlarımızın izini sürebiliriz" dedi. Diagne'nin açıklamaları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Pazartesi gününden bu yana BM barış gücünü hedef alan gösteriler sırasında biri barış gücü askeri ve ikisi Birleşmiş Milletler polis memuru olmak üzere 15 kişinin öldürülmesi ve bazı yerel medya organlarının protestocuların barış gücü askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirmesinin ardından geldi. "Eğer ateş açan BM ise bunu bileceğiz" diyen temsilci vekili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkentinden adli tıp uzmanlarının gösteriler sırasında barış gücü askerlerinin ateş açıp açmadığını soruşturmak üzere eyaletin başkentine gönderildiğini sözlerine ekledi. Diagne, Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'daki saldırı hakkında şunları söyledi: "Biz ateş açsaydık... bu bir felaket olurdu çünkü duvarlara tırmanıp yerleşkeye girmeye çalışan binlerce kişi vardı." Yetkiliye göre, protestocuları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açıldı ancak bu işe yaramadı.