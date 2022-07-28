BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek

28.07.2022 15:19
BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu Şef Vekili Khassim Diagne, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan müfettişlerin BM barış gücü askerlerinin sivilleri öldürüp öldürmediğini belirleyeceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu Şef Vekili Khassim Diagne, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan müfettişlerin BM barış gücü askerlerinin sivilleri öldürüp öldürmediğini belirleyeceğini söyledi. Khassim Diagne, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında muhabirlere "Silahlarımızın izini sürebiliriz" dedi. Diagne'nin açıklamaları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Pazartesi gününden bu yana BM barış gücünü hedef alan gösteriler sırasında biri barış gücü askeri ve ikisi Birleşmiş Milletler polis memuru olmak üzere 15 kişinin öldürülmesi ve bazı yerel medya organlarının protestocuların barış gücü askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirmesinin ardından geldi. "Eğer ateş açan BM ise bunu bileceğiz" diyen temsilci vekili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkentinden adli tıp uzmanlarının gösteriler sırasında barış gücü askerlerinin ateş açıp açmadığını soruşturmak üzere eyaletin başkentine gönderildiğini sözlerine ekledi. Diagne, Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'daki saldırı hakkında şunları söyledi: "Biz ateş açsaydık... bu bir felaket olurdu çünkü duvarlara tırmanıp yerleşkeye girmeye çalışan binlerce kişi vardı." Yetkiliye göre, protestocuları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açıldı ancak bu işe yaramadı.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: BM Yetkilisi: Kongo'da Göstericilerin Barış Gücü Tarafından Vurulup Vurulmadığını Olay Yerindeki Uzmanlar Belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement