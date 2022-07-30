Çin, Dengeli Bir Küresel ve Bölgesel Güvenlik Mimarisi Oluşturma Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Cuma günü uluslararası toplumu dengeli bir küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmaya çağırdı ve Çin'in her ne pahasına olursa olsun kendi egemenliğini koruyacağını bildirdi. Temsilci Yardımcısı, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna brifinginde, "Bütün ülkeler ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptini desteklemeli, birbirlerinin meşru güvenlik endişelerine önem vermeli, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmalı ve ortaklaşa dünya barışını korumalıdır" dedi.

Geng, "yalnızca başkalarının güvenliğine önem vererek ve herkesin güvenliğini koruyarak kendi güvenliğinin gerçek anlamda sağlanabileceğinin" altını çizdi. Geng sözlerini, "Kendi güvenliğini başkalarının güvenliğinden üstün tutmak, askeri blokları güçlendirmeye çalışmak, mutlak üstünlük sağlamak ve hatta başka ülkelerin çevresini kendi standartlarına göre şekillendirmek, yalnızca anlaşmazlık ve çatışmaya yol açacak, uluslararası toplumu bölecek ve kendilerini daha az güvenli yapacaktır" diyerek sürdürdü. Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklardan da bahseden Temsilci Yardımcısı, "değişimler ve zorluklar çağında hiçbir ülkenin bunlarla tek başına başa çıkamayacağını ve hiçbir ülkenin izole olmadığını" belirtti. Geng, uluslararası toplumun, zorlukları birlikte aşmak için birlik ve işbirliğine şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Soğuk Savaş zihniyetine ve blok siyasetine sarılmanın, ayrışmayı teşvik etmenin, engeller koymanın, diğer ülkeleri taraf olmaya zorlamak için ekonomik ve ticari alışverişleri siyasallaştırmanın, araçlaştırmanın ve silahlandırmanın ve kasten bölünme ve çatışma yaratmanın son derece sorumsuz ve tehlikeli olacağını ifade etti.

"Uluslararası toplumun bu ters akıma karşı son derece uyanık olması ve birlikte direnmesi gerektiğini" vurgulayan Geng, "Ukrayna krizinin yeni bir Soğuk Savaş başlatmasına izin vermemeliyiz. Tarihin hatalarını tekrarlamamalıyız. İnsanlığın bir kez daha dayanılmaz savaş belasını yaşamasına izin vermemeliyiz" dedi. BM Antlaşması'nın korunmasının önemine de değinen Geng sözlerine, "Bugünün uluslararası düzeninin yasal temel taşı olarak BM Antlaşması, rolü itibarıyla yeri doldurulamaz ve statüsü itibarıyla sarsılmazdır. BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyum, çifte standart veya seçici uygulamadan bahsetmiyorum bile, bir şeyi yaparken başka bir şey söylemek yerine, tutarlı olmalı eylemlerle sözler uyumlu olmalı" diyerek devam etti. Çin'in kendi egemenliğini koruma konusundaki konumu ve iradesiyle ilgili olarak da, "Birkaç ülke defalarca Ukrayna meselesinde egemenlik ilkesini vurgularken, Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğine durmadan meydan okudu ve hatta Taiwan Boğazı'nda kasıtlı olarak gerginlik yarattı" diyen Geng sözlerini "Bu, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin hiçe sayılması ve ihlalidir. Çin her zaman diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymuştur ve kesinlikle kendi egemenliğine diğer ülkeler tarafından saygı gösterilmesini ummaktadır" diyerek tamamladı.

Geng, "Çin, ulusal egemenliği koruma iradesinde kaya gibi kararlı ve sağlamdır. Hiç kimse 1,4 milyardan fazla Çinli insanın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Umarım söz konusu ülke bunu açıkça görür ve ateşle oynamaz" vurgusu yaptı. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı ve Rus gıda ve gübre ihracatına ilişkin iki anlaşma hakkında, Çin'in anlaşmaları memnuniyetle karşıladığını belirten Geng, bu arada Çin'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve ilgili tüm tarafları oynadıkları olumlu rolden dolayı takdir ettiğini söyledi. Geng, Şubat ayında Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana, "Çin'in objektif ve tarafsız bir yaklaşım benimsediğini ve tarihsel perspektiften ve meselenin özünden hareket ettiğine" dikkat çekti. Çin, barışın ve insani yardım çabalarının yanında duruyor, savaşı durdurmak için ateşkes çağrısı yapıyor, sakinleşmeye olanak sağlıyor, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik ediyor ve insani yardım sağlıyor" diyen Geng, sözlerini "Krizin yayılma etkisini azaltmak için sorumlu bir şekilde çabalarımızı gösterdik ve uluslararası ticareti ve dünya ekonomik düzenini istikrara kavuşturmada aktif, yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.