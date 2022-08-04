BM Genel Sekreteri, Pelosi'nin Olaylı Taiwan Ziyaretinin Ardından Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Pelosi'nin Olaylı Taiwan Ziyaretinin Ardından Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti

04.08.2022 22:03
BM Genel Sekreteri, Pelosi'nin Olaylı Taiwan Ziyaretinin Ardından Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin gerginliklere sebep olmasının ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada küresel kurumun tek-Çin politikasına taahhüdünü bir...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin gerginliklere sebep olmasının ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada küresel kurumun tek-Çin politikasına taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

Konuya dair konumunu, Ukrayna krizine yönelik "Küresel Kriz Müdahale Grubu"nun yeni raporunun sunumu için düzenlenen basın toplantısında netleştiren Guterres, "Bizim pozisyonumuz çok açık. BM Genel Kurulu'nun aldığı kararlara ve tek-Çin politikasına uyuyoruz, yaptığımız her şeyde izlediğimiz yön de bu" diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nun 1971'de aldığı 2758 sayılı karar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki haklarını yeniden yürürlüğe koymuştu. Bu karar aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak kabul ediyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Pelosi'nin Olaylı Taiwan Ziyaretinin Ardından Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Pelosi'nin Olaylı Taiwan Ziyaretinin Ardından Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika
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