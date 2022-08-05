BM Genel Kurulu 76. Başkanı: Taiwan Meselesinde 2758 Sayılı Karara Sadık Kalacağız

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid, Perşembe günü yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı karara baki olduğunu bir kez daha tekrarladı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini değerlendiren BM Genel Kurulu Başkanı, Xinhua'ya elektronik posta aracılığıyla verdiği mülakatta, BM Genel Kurulu Başkanı'nın görüşlerinin BM Genel Sekreteri'nin görüşleriyle "aynı çizgide" olduğunu söyledi. Başkanın ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Kurul konuyla ilgili karara bağlı kalacak" ifadesi kullanılırken, 2758 sayılı kararın Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in BM'deki tek meşru temsilcisi olarak tanıdığı da belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin gerginliklere sebep olmasının ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada küresel kurumun tek-Çin politikasına taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş ve "Bizim pozisyonumuz çok açık. BM Genel Kurulu'nun aldığı kararlara ve tek-Çin politikasına uyuyoruz, yaptığımız her şeyde izlediğimiz yön de bu" ifadelerini kullanmıştı. BM Genel Kurulu'nun 1971'de aldığı 2758 sayılı karar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki haklarını yeniden yürürlüğe koymuştu. Bu karar aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak kabul ediyor.