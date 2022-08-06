Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri - Son Dakika

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