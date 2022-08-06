Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri

06.08.2022 17:03
Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song Cuma günü, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song Cuma günü, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. Gözden Geçirme Konferansı'nın bir kurul toplantısında ABD'yi silahsızlanma konusundaki olumsuz hamlelerinden dolayı şiddetle eleştirdi.

Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri

Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song (solda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. Gözden Geçirme Konferansı'nın bir kurul toplantısında konuşuyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Çin'in BM Misyonu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri - Son Dakika
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