BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı

07.09.2022 15:30
BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang (önde sağda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 6 Eylül 2022.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang (önde sağda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 6 Eylül 2022. Çin Salı günü, BM'nin nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde kalmaya devam etmesine yönelik desteğini ifade etti. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı - Son Dakika
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