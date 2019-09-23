- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
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- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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