Son Dakika Haberleri: - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
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- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

48 dakika önce

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Bosna - Hersek, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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