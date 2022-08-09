Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Filistin Meselesine Yönelik İki Devletli Çözümü İlerletme Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Filistin meselesinin en kısa sürede çözülmesi için iki devletli çözümü ilerletmek üzere somut adımlar atmaya çağırdı. Zhang, Güvenlik Konseyinin Ağustos ayı başkanı sıfatıyla Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının açılışına başkanlık etti. Toplantıda ulusal kimliğiyle konuşan Zhang, İsrail ile Filistinli İslami Cihad Örgütü arasında Pazar günü varılan ateşkes anlaşması için gösterilen tüm çabaların Çin tarafından takdir edildiğini söyledi. Çin'in BM misyonuna göre, Pazartesi günkü acil toplantı, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İrlanda ve Norveç'in talebi üzerine gerçekleşti. Bölgedeki mevcut durumun halen çok kırılgan durumda olduğunu ifade eden Zhang, hiç şüphesiz durumun yakından takibiyle bölgede çıkabilecek olası gerginliği önlemenin, Güvenlik Konseyi'nin görevi olduğunu belirtti.

Temsilci, "Ateşkes anlaşmasına varmak sadece başlangıç. Ateşkesi sağlama ve şiddeti durdurmanın anahtarı uygulamada yatıyor" dedi. Zhang, Gazze'de en kısa sürede sükunetin sağlanması için ilgili diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Filistin ve İsrail meselesindeki karışıklıkların temel nedeni olarak Ortadoğu barış sürecinin doğru yoldan sapmış olmasını gösteren Zhang, iki devletli çözüm temelinin aşındığını belirtti. Zhang, BM kararlarının etkili şekilde uygulanmadığını ve Filistin halkının bağımsızlık ve devlet olma hakkının defalarca ihlal edildiğini hatırlattı. Zhang, uluslararası toplumun uzun vadeli bir perspektif benimsemesi, sorunun köklerine inmesi, diplomatik çabaları acilen ilerletmesi, bölgedeki olumsuz eğilimleri tersine çevirmesi, barış sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden canlandırması ve iki devletli çözümü ilerletmek için somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Temsilci, böylece Filistin halkının haklarından tam olarak yararlanabileceğini ve Filistin sorununa en kısa sürede kapsamlı, adil ve uzun süreli bir çözüm bulunabileceğini belirtti. Zhang, "Konsey Filistin halkının sesine dikkatle kulak vermeli, tüm aksaklıklara karşı etkili önlemler almalı ve Filistin halkına umut ve adaleti geri getirmeli" diye konuştu.