Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu..., System.String[]

Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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