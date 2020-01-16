Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler , AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz