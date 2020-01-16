Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu... - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu...
6 saat önce
Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:44 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu
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