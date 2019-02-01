Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler: ABD İle Çin Yapay Zekâ Yarışında Önde Gidiyorlar

Birleşmiş Milletler: ABD İle Çin Yapay Zekâ Yarışında Önde Gidiyorlar

59 dakika önce

Perşembe günü yayınlanan Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) yaptığı bir araştırmaya göre, Çin ve ABD, yapay zekâ (AI) teknolojilerine hükmetme konusunda küresel rekabette öne çıkan ülkeler.

Birleşmiş Milletler: ABD İle Çin Yapay Zekâ Yarışında Önde Gidiyorlar, System.String[]

Rapor, ABD teknoloji devi I BM'in 8.920 patentle bugüne kadarki en büyük yapay zekâ patent portföyüne sahip olduğunu, Microsoft'un 5.930 paten ile yarışı sürdürdüğünü ve Japon teknoloji firmalarının bu şirketlerin ardından geldiğini tespit ediyor.

Çin, yapay zekâ patentlerini üreten ilk 20 akademik kurumdan 17'sine sahip bulunuyor ve özellikle konuşma tanıma sistemlerini de içeren bir makine-öğrenme tekniği olan "derin öğrenme" alanında güçlü bir konumda bulunuyor.

WIPO Genel Direktörü Francis Gurry basın toplantısı yaptığı açıklamada"ABD ve Çin açıkça liderliği ele geçirmiş bulunuyorlar. Bu alanda patent başvuru sayıları ve bilimsel yayınlarda öne çıkıyorlar" dedi.

Rapor, WIPO'nun yapay zekâ alanında verilen ya da başvurusu yapılmış patentlerin analizi elde ettiği bulguları kamuoyuna sunuyor. Patent başvurularının 18 aylık bir süre geçemeden kamuya açıklanmaması nedeniyle veriler 2016 yılına kadar geliyor.

Örneğin rapora göre araç çağırma hizmeti platformlarının da kullandığı rotayı minimumuma indirme olanağı sağlayan makine öğreniminde patent başvuruları 2013 ve 2016 yılları arasında yıllık yüzde 28'lik büyüme gösterdi.2013 yılında 118 patent başvurusundan 2016 yılında 2,399'a yükselen bu artışın önemli bir kısmı robot teknolojisini de belirleyen derin öğrenmeden kaynaklandı.

Raporun, teknolojinin bilimi nasıl takip ettiğini gösterdiğini söyleyen Gurry, 2013 yılındaki yapay zekâ uygulamalardaki patlamanın, bu alandaki bilimsel yayınlardaki benzer bir artıştan 10 yıl sonra geldiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:43 Kaynak: Bültenler

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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